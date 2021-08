Pixie Geldof maman : le mannequin a accouché, première sortie en famille !

Pixie Geldof est maman ! Le mannequin anglais a récemment donné naissance à son premier enfant. Elle en garde le sexe et le prénom secrets, mais elle a réalisé une de sa première sortie depuis l'heureux événement.

La date de naissance du bébé n'est pas non plus connue. Toujours est-il que les nouveaux parents, Pixie Geldof et son mari George Barnett, ont fait une première apparition à trois mercredi 18 août 2021. La petite famille a profité d'un après-midi ensoleillé pour se balader dans l'est de Londres, l'enfant du couple était confortablement installé en poussette. Pixie Geldof et George Barnett la pilotaient à tour de rôle.

Pixie Geldof avait officialisé sa grossesse le 9 juillet dernier, en postant sur Instagram une photo d'elle entièrement nue et dans l'ombre. Le mannequin est en couple avec George Barnett Pixie depuis 2013 et ils se sont mariés sur l'île de Majorque, en Espagne, le 17 juin 2017. Plusieurs personnalités britanniques avaient participé à la grandiose cérémonie, à l'image d'Alexa Chung et Daisy Lowe, qui étaient demoiselles d'honneur, ou des chanteurs Louis Tomlinson et Harry Styles, anciens membres du boysband One Direction.