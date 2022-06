Pixie Lott s'est mariée à Oliver Cheshire : photos de leur mariage grandiose !

Mieux vaut tard que jamais ! Après avoir annulé le plus beau jour de leur vie à plusieurs reprises à cause de la pandémie, Pixie Lott et son compagnon, Oliver Cheshire se sont enfin mariés. La chanteuse de 31 avait fait sensation en 2009 avec la sortie de son premier album Turn it up qui lui a valu d'être élue artiste MTV Pulse de l'année. Les deux tourtereaux ont fêté leur union du côté d'Ely en Angleterre.

C'était un événement on ne peut plus attendu, puisque ce lundi, Pixie et Oliver se sont enfin dit "oui" après des fiançailles en 2016. Leur mariage avait déjà été prévu en 2020 avant d'être repoussé à plusieurs reprises à cause de la pandémie mondiale de la Covid-19. Mais cette semaine, le couple a rectifié le tir avec une cérémonie absolument sublime du côté de la ville d'Ely et de sa fabuleuse cathédrale à 130 km au nord de Londres. Un moment privilégié que la belle chanteuse, 31 ans, et le mannequin, 34 ans, ont pu passer entourés de leurs proches et familles. Parmi les témoins de la mariée, on a pu noter la présence de Sabrina Elba, Emma Weymouth et Danny Jones.

Pixie avait opté pour une incroyable robe ivoire pour son apparition dans la cathédrale, une pièce qui avait la particularité d'être ornée de bijoux et de présenter des manches transparentes. La fête battait son plein notamment lorsque les jeunes mariés sont sortis de la cathédrale accompagnés d'un orchestre (voir diaporama).

Après de longs mois d'attente, c'est en mars dernier que les derniers détails de la soirée ont été finalisés. En effet, la chanteuse n'avait pas perdu patience dans l'organisation fastidieuse de l'événement, bousculée à plusieurs reprises par les confinements. "Je ne voulais pas la faire tant qu'il y avait des restrictions et que nous ne pouvions inviter tout le monde à cause des règles sanitaires. Je voulais attendre jusqu'à ce que nous puissions faire une grande fête" expliquait-elle. Une attente qui assurément valait le coup !