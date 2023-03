Plongez dans les années 2000 avec ce jean baggy ultra tendance

Achetez ce jean baggy Onsoyours à 25,99 € sur Amazon

Jennifer Lopez n'a qu'à bien se tenir ! Vous avez en effet décidé de vous réapproprier les looks iconiques des stars des années 2000 avec votre nouveau jean baggy Onsoyours. Il adopte en effet la coupe oversize typique des Y2K, et ce pour votre plus grand plaisir. Taille haute, il vous permet de vous sentir vraiment à l'aise et libre de vos mouvements. Ses quatre grandes poches lui ajoutent une dimension cargo ultra en vogue elle aussi. Combinez deux éléments tendance, et vous obtenez clairement le combo parfait. À cela s'ajoute son bleu clair idéal pour le retour de la belle saison qui s'annonce très prochainement. Pour basculer complètement dans une allure Y2K, associez-le à un crop top à motif papillon, une chaîne autour du ventre, des baskets à semelle épaisse et une casquette.