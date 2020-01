Plus belle la vie : Jean-Charles Chagachbanian de retour, la preuve en photo

Où est passé Jean-Charles Chagachbanian, alias Franck Vecchio-Ruiz dans Plus belle la vie ces derniers mois ? Le verra-t-on de nouveau dans la série (France 3) ? Les fans de la célèbre fiction de France 3 ont enfin la réponse et c'est l'acteur lui-même qui a mis fin au suspense !

Jeudi 23 janvier 2020 sur Instagram, Jean-Charles Chagachbanian (47 ans) a annoncé son grand retour dans la célèbre fiction. Il a diffusé une photo de lui sur laquelle on peut le voir être entouré de plusieurs acteurs de PBLV comme Cécilia Hornus (qui sur son compte a diffusé la même image en version couleurs), Régis Maynard, Mélanie Tabarant, Pascal Roy et Richard Guedj. "La belle équipe. On est pas bien là ?", a-t-il commenté.

Quelques mots suivis d'un hashtag très significatif : "Le retour de Franck". Jean-Charles Chagachbanian annonce donc officiellement le retour de Franck Vecchio-Ruiz dans Plus belle la vie.