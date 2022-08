Plus belle la vie : La fille d'un acteur emblématique au casting

Plus belle la vie s'arrêtera bientôt. C'est le 18 novembre prochain que le dernier épisode de la célèbre série de France 3 sera diffusé. En attendant, les téléspectateurs se délectent des intrigues toujours aussi fortes. Et le 1er août 2022, ils ont eu une belle surprise.

Le public peut notamment suivre les aventures du docteur Romain Vidal, incarné par Simon Ehrlacher. Lundi dernier, on a pu voir qu'il était à la recherche d'une belle jeune femme qui avait égaré l'une de ses chaussures, tel le prince charmant dans Cendrillon. Et pour y arriver, il a pu compter sur l'aide de Sylvia, l'une de ses colocataires. Ainsi, cela l'a mené sur la route d'une vendeuse jouée par Lou Granarolo. Si son visage ne vous disait peut-être rien, son nom de famille vous a sans doute interpellé.

La belle actrice fait en effet partie de la même famille que Philippe Granarolo qui a joué dans Plus belle la vie par le passé. Il s'était mis dans la peau du tout premier tueur en série du Mistral, à savoir le Dr Livia. Il a sévi entre 2005 et 2006 puis avait fait son retour en 2020, après quatorze ans d'absence.

Sa fille Lou Granarolo a donc suivi son chemin. Agée de 38 ans, elle a suivi les Cours Florent ainsi que le cursus de Réalisation cinématographique à l'Ecole Technique Supérieure des Arts et Médias de Marseille. Elle s'est surtout produite au théâtre. D'ailleurs à ses débuts, en 2001, elle a collaboré avec son papa. Le public a aussi pu la voir à la télévision dans J'en veux pas, un unitaire pour TF1 diffusé en 2021 et dans deux épisodes de What The Fuck France sur Canal +. Au cinéma, elle s'est notamment illustrée dans le film court A rebours (2015) pour lequel elle a été récompensée au festival de Cannes la même année.