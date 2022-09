Plus belle la vie : Mort d'un personnage emblématique pour la fin de la série ? Une photo dévoilée fait froid dans le dos

Après bien des années de succès – 18 ans précisément –, Plus belle la vie s'arrête. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe tant auprès des comédiens que des téléspectateurs. Le 18 novembre prochain, la production entend bien régaler les fidèles avec un grand final digne de ce nom. Pour l'occasion, plusieurs personnages emblématiques font leur retour au Mistral... et un mort pourrait bien être à déplorer. C'est la folle rumeur qui circule !

Tout est parti d'une photo capturée elle-même d'une vidéo issue du tournage des dernières séquences de Plus belle la vie. Dessus, un portrait en noir et blanc de Roland Marci apparaît posé sur une table du bar du Mistral à la manière d'un hommage ou peut-être même d'obsèques, tout près d'un buffet visiblement bien entamé. Et ce n'est pas tout : comme le souligne un compte fan de la série de France 3, le clan Marci est depuis plusieurs jours "vêtu de costumes noirs et tenues sombre". Les personnages concernés "tournent leur dernière intrigue et notamment des séquences riches en émotion", apprend-t-on également. Il y en a assez pour que le doute persiste. Roland Marci, interprété par Michel Cordes, est-il mort ? Pour avoir la réponse, il faudra attendre la diffusion des derniers épisodes.