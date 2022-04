Plus belle la vie : Une actrice enceinte de son 2e enfant, belle annonce en photo

Rappelons que Prudence Leroy incarne Fanny, la serveuse du restaurant Le Marci, depuis 2021. Un petit rôle au départ qui a fini par prendre de l'ampleur. Elle a donc dû multiplier les allers-retours à Marseille, puisqu'elle réside à Paris. Et cela demande beaucoup d'organisation comme elle l'a confié à l'occasion d'une interview pour MagicMaman, en mars dernier. "J'ai de la chance d'être bien entourée par ma famille et notamment mon compagnon qui gère parfaitement mes absences. Avant de partir, en moyenne 2,3 jours dans la semaine, je m'assure que tout soit prêt : je prépare les repas de Kyle, ses vêtements pour la semaine, etc.", a-t-elle précisé. Sans surprise, cela lui fait toujours "un petit pincement au coeur de ne pas être à la maison pour les moments de rituels". Mais avec le temps, celle qui est aussi mannequin a appris à ne plus culpabiliser. "Lorsque j'ai de longues périodes de tournage, mon compagnon et mon fils viennent me voir à Marseille. On y passe de bons moments", a-t-elle poursuivi.

Quelle mère est-elle ?

Prudence Leroy se décrit comme une maman "à l'écoute, bienveillante et très très cool". Toutefois, elle n'hésite pas à user de sa "petite pointe d'autorité" quand il le faut. "J'aimerais agrandir la famille, je ne me mets pas de barrière par rapport aux projets professionnels ou autre, mais c'est sûr, la maternité m'apporte que des bons moments", avait-elle expliqué. Un souhait qu'elle a donc réalisé.