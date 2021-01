Plus belle la vie : Une célèbre influenceuse rejoint le casting

Les acteurs de Plus belle la vie ont accueilli une nouvelle recrue. A partir du 2 février 2021, la série abordera un thème plus que jamais à la mode : les influenceurs. Les scénaristes ont notamment souhaité montrer les dangers qu'ils peuvent rencontrer. Et pour ce faire, qui de mieux qu'une véritable influenceuse pour incarner le nouveau personnage.

Estelle (Elodie Varlet) et Francesco (Emanuele Giorgi) s'apprêtent à assister à une scène qui devrait les marquer à vie. Ils croiseront la route de Julia, plus connue sous le pseudo JuLife par ses nombreux abonnés. La jeune femme est complètement à bout au point de vouloir mettre fin à ses jours en se jetant dans le vide. Un suicide qu'elle souhaite mettre en ligne pour mettre en avant le côté superficielle du digital, l'envers du décor des réseaux sociaux et la forte pression qui l'accompagne.

Alors qu'elle s'apprête à sauter, Estelle et Francesco arrivent sur la Corniche. Et on se doute qu'ils vont tout faire pour l'empêcher de faire une grosse bêtise. Pour jouer le rôle de Julia, la production a choisi l'influenceuse et actrice Nadia Richard. La jeune femme de 29 ans a 242 000 abonnés sur sa chaîne YouTube Nad Rich Hard et 238 000 followers sur Instagram. "Love coach, questions sur le couple, sur le célibat, sur la vie amoureuse, coach en séduction...C'est en parler qui fait du bien", précise-t-elle sur la plateforme de vidéos.

Ce n'est pas la première fois que Nadia Richard endosse le rôle d'actrice. En 2014, elle a joué dans la série de France 2 Cherif. La même année, elle a interprété Élodie dans le téléfilm dramatique La Vie des bêtes. Et en 2015, elle a rejoint le casting de la série Cut ! dans la peau de Lucile. "J'ai commencé le théâtre à six ans, avant même de savoir lire, et j'en ai fait pendant toute ma scolarité. Après le bac, je me suis lancée dans des études de droit, principalement car je voulais gagner des sous, et j'ai validé mon master. Mais je m'ennuyais un peu et je ne savais pas comment faire. Un week-end, chez moi à Lyon, j'ai fait une vidéo et c'est comme ça que ça a commencé. Un an après avoir lancé ma chaîne YouTube, j'ai repris les cours de théâtre", expliquait-elle à nos confrères de Télé Loisirs à la même époque.