Plus belle la vie : Une scène de maltraitance animale choque, France Télévisions réagit

L'épisode de Plus belle la vie, diffusé le 27 mai 2021 sur France 3, n'a pas laissé les téléspectateurs indifférents. Une mort a beaucoup choqué le public de la série qui a eu bien du mal à voir une scène de maltraitance animale. Très vite, France Télévisions a donc réagi sur le site officiel de PBLV.

Camille, la petite soeur d'Emma (Pauline Bression) a commis un meurtre. Le chaton Tigrou, adopté pour le jeune Mathis s'est mis à miauler sur son lit. Agacée, elle s'est mise à l'insulter. "Laisses moi tranquille. Chut. Taies toi. Fermes ta gueule. Tu me provoques, c'est ça ? Tu veux être puni ? Tu me laisses pas le choix", s'est-elle énervée avant de se saisir d'un marteau. Puis elle a commis l'acte irréparable. Une séquence qui n'a pas été du goût des téléspectateurs.

Mais il n'y a eu aucune maltraitante animale comme certains ont pu le penser. Dans une vidéo postée sur le site officiel de la série, France Télévisions a dévoilé "la véritable histoire du chat de Mathis", l'occasion d'apprendre qu'en réalité, le félin se prénomme Luna. L'animal avait été récupéré à la SPA Marseille-Provence pour tourner des scènes dans la série. Et il a été adopté par une famille après le tournage. France Télévisions a même dévoilé des images de la nouvelle vie de l'interprète de Tigrou. On peut voir le chat très heureux et surtout en pleine forme, être installé confortablement près d'une télévision ou dans les bras de son nouveau maître. On peut donc dire que sa vie est bien plus belle que celle de son "personnage" dans la célèbre série de France 3.