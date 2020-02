Premier ministre du Lesotho : Sa femme arrêtée pour meurtre

Maesaiah Thabane, l'épouse du Premier ministre du Lesotho, a été accusée, ce mardi 4 février, d'un meurtre datant de 2017. La victime est Lipolelo Thabane, la première femme du chef du gouvernement.

Maesaiah Thabane, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, se cachait depuis janvier et elle a enfin "pris l'initiative de son retour", a déclaré le porte-parole de la police Mpiti Mopeli à l'AFP. Si Thomas Thabane, le Premier ministre de 80 ans, a été interrogé le 22 janvier, Maesaiah Thabane ne s'était pas présentée à la convocation de la police concernant le meurtre et elle avait disparu depuis. Elle a été arrêtée à la frontière avec l'Afrique du Sud, après que son avocat et la police ont conclu un accord.

"Elle a été accusée de meurtre ainsi que huit autres personnes qui se trouvent au Lesotho et en Afrique du Sud", a déclaré à la presse le commissaire de police adjoint Paseka Mokete, précisant avoir "un dossier solide". Plusieurs éléments apparus au mois de janvier ont permis cette arrestation. Le chef de police a notamment fait état d'un appel téléphonique passé sur le lieu du crime. "Les enquêtes révèlent qu'il y a eu une communication téléphonique sur le lieu du crime en question... avec un autre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est le vôtre", est-il écrit dans la lettre envoyée en décembre dernier par la police à Maesaiah Thabane, avant qu'elle ne disparaisse.

Lipolelo Thabane, 58 ans, a été tuée par balle devant sa maison à Maseru, la capitale, deux jours avant l'investiture de son mari. Le couple était en instance de divorce. Le Premier ministre et Maesaiah se sont unis deux mois après cet assassinat.

La Convention des Basothos, le parti de Thomas Thabane, a appelé à sa démission. Bien qu'il ait accepté de se retirer du gouvernement, il n'a pas précisé à quelle date précise il s'exécuterait.