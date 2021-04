Presnel Kimpembe : le père du joueur au coeur d'un scandale, révélé par Julien Courbet

Les téléspectateurs de l'émission présentée par Julien Courbet et diffusée en simultanée sur M6 et RTL ont dû être très surpris quand ils ont vu le nom de l'arnaqueur s'afficher sur l'écran. Isaac Mampuya Kimpembe, père de Presnel, défenseur central du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France est au coeur d'une histoire bien compliquée et qui implique une grosse somme d'argent.

L'homme réclame plus de 30 000 € !

Selon les informations diffusées par le présentateur hier, le père du joueur de 25 ans est au centre d'un litige financier impliquant le frère de sa compagne. Il aurait ainsi escroqué cet homme en lui empruntant 30 000 € sans jamais lui rendre ! Pour s'y prendre, Isaac Mampuya Kimpembe aurait joué de la notoriété de son fils, star du PSG, en invitant son beau-frère à plusieurs matchs de football au Parc des Princes.

Invité de l'émission de Julien Courbet, l'homme, qui se présente sous le nom de Tadi, s'estime floué dans cette affaire. Il précise que le père de Presnel Kimpembe l'a plusieurs fois assuré qu'il allait le rembourser rapidement. Sauf que l'argent n'est jamais venu ! Contacté par le biais de l'émission, le père du joueur s'est défendu en rejetant la faute sur sa compagne. "Le problème est entre lui et sa soeur. C'est ma petite amie. C'est elle qui a demandé l'argent pour monter un commerce. Je ne sais pas sur quel compte l'argent a été encaissé", a-t-il assuré.

Pour obtenir réparation dans cette affaire, Tadi est même allé jusqu'à envoyer un courrier à la société immobilière du joueur de foot, qui, selon Julien Courbet, "pourrait donc être au courant" de cette histoire, même si dans les faits il n'est impliqué en rien et n'a aucune obligation de rembourser le plaignant.

En conclusion de l'émission, Isaac Mampuya Kimpembe a déclaré : "La soeur de Tadi va régler la dette". Une réponse qui n'a clairement pas satisfait les juristes de l'émission qui demande à ce que les choses soient clarifiées rapidement.

Aucune réaction de la part du joueur du PSG pour le moment, qui a deux jours d'une rencontre capitale en coupe d'Europe pour son club, ce serait bien passé de ce bad buzz !