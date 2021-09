Prince Charles : Le mariage atypique de sa filleule India Hicks, ex-demoiselle d'honneur de Diana

C'est vêtue d'une élégante robe de mariée inspirée de Grace Kelly, signée Emilia Wickstead, qu'India Hicks a fait son apparition. Les cinq enfants du couple - Felix, Amory, Conrad, Domino et Wesley - ont chacun occupé un rôle central lors des festivités. Leur fille unique Domino était bien sûr demoiselle d'honneur, accompagnée dans sa tâche par Inès de Givenchy (la filleule d'India Hicks), mais aussi de Paloma et Héloïse, les filles de Christian Louboutin. Le chausseur était donc de la partie, de même que Brooke Shields, ou encore Sophie Dahl et son mari, le musicien et chanteur Jamie Cullum.