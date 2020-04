Prince George : Son parrain fait un don record contre le coronavirus

Le parrain du prince George (6 ans) se trouve être l'homme de moins de 30 ans le plus riche du monde, et désormais le plus généreux dans la lutte contre le coronavirus. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 15 avril 2020, Hugh Grosvenor, également connu comme le duc de Westminster, a fait un incroyable don de 12,5 millions de livres sterling (plus de 14 millions d'euros) au NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni. Vendredi, la BBC a annoncé que 14 576 décès liés au Covid-19 avaient été recensés au travers le pays.



Après avoir déjà fait un don de 2,5 millions de livres au début de la crise du coronavirus en mars dernier, Hugh Grosvenor a annoncé vouloir donner 10 millions de livres supplémentaires tant il est touché par le dévouement du personnel soignant. Ce qui fait de lui le donateur le plus généreux de son pays, et ce, devant plusieurs célébrités telles que James McAvoy et George Clooney, qui ont eux aussi mis la main à la poche pour aider à lutter contre le coronavirus.

"Je tiens à remercier chaleureusement tout notre incroyable personnel du NHS et tous ceux qui fournissent des services de première ligne essentiels, a affirmé le duc de Westminster dans un communiqué. Pendant qu'ils nous gardent en sécurité, je veux aider à leur fournir autant de soutien que possible à eux et à leurs familles." L'essentiel de son don record ira à l'organisation NHS Charities Together qui soutient le personnel hospitalier et leurs familles.

Mais qui est donc le parrain du prince George, ami proche de son père le prince William ? À 29 ans, Hugh Grosvenor a hérité du titre et du domaine de son père, Gerald Cavendish Grosvenor, sixième duc de Westminster, après son décès en 2016. Il s'est ainsi retrouvé à la tête d'une fortune de 9 milliards de livres et du large domaine familial d'Eston Hall, dans le Cheshire.