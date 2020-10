Princess Erika inquiète : son fils atteint de schizophrénie en détresse

Il y a un an, en octobre 2019, Princess Erika expliquait sur CNews que son fils Julien avait été interné en psychiatrie, un "choc" pour l'actrice. "J'ai un enfant qui a une maladie psychique depuis des années. Il se portait très bien, c'est-à-dire qu'il allait bien, quand il prend bien sa médication. Pendant quinze ans, il n'a pas été hospitalisé du tout, donc c'est vrai que là, c'est un choc qu'il soit réhospitalisé", avait-elle confié.

En France, la schizophrénie, maladie méconnue, touche 500 000 personnes en France, comme le chiffre l'Inicea. La maladie touche généralement le patient dans ses jeunes années, de 15 à 25 ans, mais on constate un deuxième pic de début plus tardif, après 35 ans, soit l'âge de Julien.

Une situation qui a été très difficile à accepter pour Princess Erika. "C'est une maladie très prenante pour l'entourage. Ma famille, son père et mes amis ont été très présents. Au départ, on pensait que c'était juste un épisode, que ça irait mieux. Malheureusement, et je crois que c'est le plus dur à accepter, c'est une maladie dont on ne guérit pas", confiait-elle à Closer, en 2011.

Princess Erika est maman de deux enfants, Julien et Oudima, né en 2003.