Princess Erika, son fils en psychiatrie : "Un choc qu'il soit rehospitalisé"

Celle qui a tenu le rôle de Rosy dans la série Camping Paradis (TF1) a confirmé que Julien avait bien été interné en psychiatrie, un "choc" pour elle. "J'ai un enfant qui a une maladie psychique depuis des années. Il se portait très bien, c'est-à-dire qu'il allait bien, quand il prend bien sa médication. Pendant quinze ans, il n'a pas été hospitalisé du tout, donc c'est vrai que là, c'est un choc qu'il soit réhospitalisé", a-t-elle confié.

Julien, né en 1983, est en effet atteint de schizophrénie. En 2011, Princess Erika s'était confiée à Closer sur la maladie de son fils. "Il est atteint de schizophrénie. Je l'ai appris quand je faisais La Ferme Célébrités (en 2005 NDLR). C'est pour ça que j'ai quitté l'émission. C'est une maladie très prenante pour l'entourage", avait-elle expliqué. "Ma famille, son père et mes amis ont été très présents. Au départ, on pensait que c'était juste un épisode, que ça irait mieux. Malheureusement, et je crois que c'est le plus dur à accepter, c'est une maladie dont on ne guérit pas. (...) Le plus dur est de lui faire accepter qu'il est malade. Mon fils est beau, gentil, intelligent, serviable, mais cette maladie l'empêche parfois d'avoir toutes ses capacités", avait-elle ajouté.

Princess Erika est également la maman d'un autre garçon prénommé Oudima, né en 2003.