Prix cassé sur ce sac de voyage Eastpak

Achetez ce sac de voyage Transverz Eastpak pour 81,70 € sur Amazon

Le grand jour est enfin arrivé. Vous les avez attendues toute l'année, les vacances d'été sont enfin là. Direction la mer, la plage et le soleil pendant deux semaines. Mais pas le temps de rêver, il est grand temps de faire vos bagages. Pour illuminer cette destination, il vous faut en plus de nombreuses affaires ! Problème, votre valise ne rentrera jamais dans votre petite voiture. Heureusement, vous avez maintenant avec vous ce sac de voyage Transverz Eastpak. Sa hauteur de 67 cm, sa largeur de 35,5 cm et sa profondeur de 30 cm vous permettent d'emporter tout ce que vous souhaitez. Pratique, il se munit en plus d'un double compartiment et d'une poche avant pour bien séparer les différentes catégories d'affaires. Il est en plus équipé de roulettes à 360° pour le déplacer sans difficulté. Sa matière faite d'un mélange de nylon et de polyester permet de tasser ce sac pour le faire rentrer n'importe où. La couleur passe-partout est en plus l'idéal pour voyager. Il ne reste maintenant plus qu'à vous mettre au travail !