QUIZ - Couples célèbres oubliés : savez-vous qui a été avec qui ?

Les romances, ça va, ça vient. Les histoires d'amour finissent mal en général, paraît-il, et il arrive souvent qu'elles tombent dans l'oubli total quelques années plus tard. Sauf, bien sûr, quand on est une célébrité. La vie des stars étant scrutée et répertoriée dans les magazines du monde entier, un coup d'oeil dans les archives permet de sacrées surprises. Julia Roberts, Vanessa Paradis, Sandra Bullock, Marie Drucker, Megan Fox, Elsa Zylberstein, Ophélie Winter, Cameron Diaz... mais qui sont les hommes qui les ont fait craquer ?