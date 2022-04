QUIZ - Saurez-vous reconnaître les tenues de ces célèbres princesses et reines ?

L'une a un style vestimentaire plutôt classique et épuré, l'autre est bien plus audacieuse et porte des pièces de créateurs risquées... Princesses, duchesses et reines ont des looks bien différents entre le Royaume-Uni, la Suède, Monaco ou encore la Jordanie. Alors, qui est plutôt robe à paillettes ? Qui mise sur des tenues plus traditionnelles ? A vous de deviner qui se cache derrière ces looks plus ou moins connus...