Rachael Harris : La star de "Suits" et "Lucifer" divorce après 4 ans de mariage

Les routes de Rachael Harris et de son époux se séparent. Mariée depuis mai 2015 à Christian Hebel, l'actrice américaine de 51 ans divorce du violoniste. The Blast rapporte que la demande de divorce a été déposée auprès de la cour supérieure de Los Angeles le 21 août 2019.

Le couple s'était uni à la mairie de New York, en présence de témoins et d'amis dont l'animatrice Kelly Ripa, Neil Patrick Harris et son mari David Burtka. L'acteur d'How I Met Your Mother était à l'origine de leur rencontre puisque c'est lui qui les avait présentés l'un à l'autre. À l'issue de la cérémonie civile, les mariés et leurs invités s'étaient rendus en métro jusqu'au chic restaurant Gramercy Tavern, non loin du quartier de Broadway, pour déjeuner. Le couple s'était fiancé quelques mois auparavant, en septembre 2014. Inspiré par le mariage de Neil Patrick Harris et David Burtka célébré à Capri (Italie), Christian Hebel avait dans la foulée demandé la main de Rachael Harris.

Ces dernières années, Rachael Harris a accru sa notoriété. Connue pour avoir interprété le personnage de Sheila Sazs dans la série Suits : avocats sur mesure – dans laquelle Meghan Markle a également joué et dont la neuvième et ultime saison est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis –, l'actrice a rejoint une autre série en 2016, Lucifer. Elle y endosse le rôle du docteur et psychiatre Linda Martin. Rachael Harris est également apparue d'autres séries connues comme dans The Good Wife, New Girl, Modern Family, Cougar Town, Desperate Housewives ou encore Les Experts.

Ce divorce n'est pas le premier pour Rachael Harris puisqu'elle a été mariée une première fois, de 2003 à 2008 à Adam Paul.