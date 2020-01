Rachel Legrain-Trapani enceinte : pourquoi elle n'exposera pas son futur bébé

Le 10 janvier 2020, la belle Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss France 2007, annonçait être enceinte de son deuxième enfant, fruit de son amour avec son chéri Valentin Leonard. Très présente sur les réseaux sociaux, la maman de Gianni (6 ans) a pour habitude de partager son quotidien avec ses 238 000 abonnés. Le 16 janvier 2020, alors qu'elle était invitée sur le plateau du Débrief, sur la chaîne Non Stop People, l'ex-reine de beauté de 31 ans a fait quelques confidences sur l'éventuelle médiatisation de son futur bébé.

"Je ne compte pas le médiatiser, pas de compte Instagram ! Mon futur bébé fera partie intégrante de ma vie, donc forcément, il y aura des photos sur mes réseaux, mais je ne vais pas le mettre en avant pour promouvoir quoi que ce soit... Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, quand je vois la méchanceté des gens sur les réseaux... Si on attaque mon enfant comme ça, je serai capable... d'insulter. Je suis une véritable maman louve", explique-t-elle, très sûre de son choix.

Aujourd'hui chroniqueuse, mannequin et actrice, la jeune femme est même devenue influenceuse. "J'ai une communauté assez importante sur les réseaux, donc par la force des choses, ça m'arrive de faire certains placements, mais j'essaye toujours de rester dans des choses qui me plaisent, tout ce que je fais me ressemble et c'est toujours dans des démarches sincères et honnêtes", affirme-t-elle.

Mais de fait, il est également certain qu'elle ne pourra pas éternellement cacher son enfant. D'ailleurs, avec son aîné, né en 2013, elle n'a jamais cherché à le faire. Ainsi, sur son compte Instagram, l'ancienne Miss dévoile régulièrement le visage du petit garçon. Mais pour l'heure, la jolie brune est entièrement tournée vers les prochains mois qui devraient voir la naissance de son deuxième enfant. De purs moments de bonheur pour elle qui a déjà subi une fausse couche, juste avant de tomber enceinte de Gianni.