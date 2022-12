Rachel Legrain-Trapani inquiète : elle partage une photo de son chéri Valentin Léonard en sang !

Si elle a été élue Miss France 2007 il y a quinze ans, Rachel Legrain-Trapani est aujourd'hui une maman comblée. En plus de ses apparitions télévisées, l'ancienne reine de beauté doit donc également veiller sur ses deux enfants, Gianni (né en 2013) et Andrea (né en 2020). Mais visiblement, il n'y a pas que ses enfants qui lui donne de quoi se faire des cheveux blancs. En couple avec le mannequin Valentin Léonard depuis 2019, la jolie brune doit aussi prendre soin de son bien-aimé.

Le dimanche 11 décembre 2022, Rachel Legrain-Trapani a dû jouer les infirmières pour... son compagnon ! Alors qu'elle assistait à son traditionnel match de foot dominical, la jeune femme a eu une belle frayeur en voyant son chéri tomber et se relever en sang. Un moment finalement sans graves conséquences que l'ancienne Miss France a immédiatement tenu à immortaliser sur son compte Instagram. En story, elle a en effet publié une photo du père de son deuxième fils. Torse nu et le nez en sang, le footballeur ne semble pas avoir passé un bon moment. "Sympa le foot du dimanche... Quand je ne m'inquiète pas pour les enfants, je m'inquiète pour Valentin", a écrit la belle originaire de Picardie.

Rien de grave à l'horizon

Si Valentin Léonard semble bien amoché, il sera cependant rapidement remis sur pied. Dans les stories suivantes, Rachel Legrain-Trapani se permet même de le taquiner un peu. En légende d'une photo du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo, lui aussi le visage en sang, l'ex Miss France se fait un plaisir d'interpeler son compagnon. "Ça arrive même aux meilleurs bébé ! Vaut mieux en rire...", affirme-t-elle avec un émoji mort de rire.

Rappelons que Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard se sont rencontrés il y a trois ans, lors d'un événement parisien. Puis, c'est sur une application de rencontre qu'ils sont entrés en contact avant de finalement s'abonner à leurs comptes Instagram respectifs. "On venait de matcher sur un site de rencontre. Le destin nous donnait une seconde chance car quand on s'était vus la première fois on n'avait pas osé se parler", racontait-elle à ses abonnés en 2021. Une rencontre banale qui a donné lieu à une belle histoire d'amour.