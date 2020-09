Rama X : Le roi de Thaïlande rétablit sa concubine déchue

Voilà une décision inattendue : le roi de Thaïlande Rama X a réintégré son ex-concubine, déchue de tous ses titres l'an dernier. Comme l'a rapporté l'AFP le 2 septembre 2020, le site de la Royal Gazette, l'organe officiel du palais, a publié la nouvelle volte-face du monarque - datée du 29 août, mais qui n'a été révélé que mercredi -, déclarant le retour en grâce de Sineenat Wongvajirapakdi, surnommée "Koi".

"Sineenat Wongvajirapakdi est totalement blanchie", annonce le bulletin, confirmant qu'elle reprenait le titre honorifique de "Chao Khun Phra", ou noble consort royale. "Désormais, ce sera comme si elle n'avait jamais été privée de ses grades militaires ou de ses décorations royales", est-il précisé dans le communiqué. L'ancienne garde du corps royale, connue sous le surnom de "Koi", avait obtenu le titre de "noble consort royale" le 28 juillet 2019, pour le 67e anniversaire du roi. C'était la première fois en presque un siècle qu'un monarque thaïlandais prenait une concubine. Née le 26 janvier 1985, Sineenat Wongvajirapakdi est sortie diplômée de l'Université militaire royale d'infirmières à 23 ans, elle a servi dans l'unité des gardes du corps du roi et obtenu le grade de général de division.

Mais en octobre, le puissant, richissime et impénétrable Maha Vajiralongkorn, qui règne sous le nom de Rama X de la dynastie Chakri, avait déchu Koi alors âgée de 35 ans de tous ses titres en raison de sa "déloyauté" et de son "ambition" de prendre la place de la reine Suthida. Sineenat n'avait plus été vue en public depuis. Sa réhabilitation intervient alors que les étudiants défilent dans la rue depuis plusieurs semaines pour protester contre le gouvernement et demander une réforme de la puissante monarchie thaïlandaise.

Le royaume a vu des rassemblements quasi quotidiens depuis la mi-juillet, certains attirant jusqu'à 20 000 manifestants. Les manifestants réclament notamment l'abrogation de la loi de lèse-majesté qui punit toute critique de la monarchie d'une peine allant jusqu'à quinze ans de prison.