Rama X : Orgies, fouet, tortures, drogue, le sort de ses femmes révélé

Sa majesté Rama X, roi de Thaïlande, ne vit décidément pas un confinement comme les autres... Âgé de 67 ans, le roi a gardé toute sa frivolité et sa vigueur d'antan. Confiné dans le Grand Hôtel Sonnenbichl en Allemagne, le roi est accompagné d'une vingtaine de (jeunes) femmes venues pour lui tenir compagnie. Sorte de Christian Grey des temps modernes, Rama X (de son nom complet Maha Vajiralongkorn) a même prévu une "salle des plaisirs" où séjournent les femmes de son harem.

Coups de fouet réglementaires, menottes ou punitions diverses et variées, les soumises de Rama ont le devoir et l'obligation de répondre aux moindres désirs du souverain. Selon le journal Bild, monsieur "se défoulerait sur ses subordonnés" et ce, "pour des raisons totalement insignifiantes". Ces femmes seraient même régulièrement droguées par le roi.

Seule absente à ce doux et paisible séjour dans les Alpes Bavaroises, sa femme la reine Suthida Tidjai. Un hasard ?

Cinquante nuances de Rama

Selon le même journal, Rama prend également un malin plaisir à punir, harceler, torturer et humilier les membres de sa cour. D'ailleurs, "si le roi n'exécute pas lui-même la punition, la mesure doit être filmée et lui être envoyée" précise un journaliste de Bild. Autre petit accessoire que le roi affectionne tout particulièrement, les rubans noirs. Mais détrompez-vous, bien loin d'un potentiel accessoire destiné à combler les envies masochistes du roi, ces bracelets sont en réalité attribués aux ennemis du roi. "Un ruban signifie un mois dans un camp de prisonniers, deux c'est trois mois et trois c'est neuf mois" explique le journaliste spécialiste de la Thaïlande Andrew MacGregor Marshall.

D'après les informations du tabloïd Bild, Rama X serait récemment rentré en Thaïlande. Le roi devait assister au festival de Chakri, un événement qui commémore la création de la dynastie royale. Un jour forcément sacré pour son altesse sérénissime Rama.