Rama X : Le confinement luxe du roi de Thaïlande, en Allemagne avec 20 femmes

On n'est pas tous égaux face au coronavirus. Tandis que des soignants précaires sont à la tâche, les plus aisés s'en sortent dans les meilleures conditions. Si c'est le cas de riches célébrités confinées dans leurs villas luxueuses, le roi de Thaïlande a placé la barre encore plus haut. D'après le tabloïd allemand Bild, Rama X serait actuellement confiné au sein du Grand Hotel Sonnebichl, établissement quatre étoiles de la ville bavaroise de Garmish-Partenkirchen, alors que la Thaïlande se bat contre le Covid-19.

Alors que l'état d'urgence a été décrété et que les morts se multiplient, Maha Vajiralongkorn (de son nom complet) aurait bénéficié d'une "autorisation spéciale" pour séjourner en Allemagne, de plus dans un hôtel, censé être fermé. Le Grand Hotel Sonnenbichl, qui appartiendrait à un homme d'affaires d'Oman, ferait exception à la règle, car "les clients sont un groupe de personnes unique et homogène, sans aucune fluctuation", d'après le conseil du district local cité par Bild.

Au sein du palace, Rama X bénéficierait de la compagnie de vingt concubines et de tout un attirail de serviteurs. L'entourage royal, dont son épouse, la reine Suthida Tidjai, n'auraient pas pu faire partie du voyage : ils étaient soupçonnés d'avoir contracté le coronavirus.

Ces révélations ont fait grand bruit en Thaïlande, où des activistes font tourner le hashtag #PourquoiAvonsNousBesoinDunRoi? sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Rama X - dont la fortune est estimée à 30 milliards de dollars, au minimum - fait parler de lui de la sorte. Ayant un goût prononcé pour les femmes, il s'est marié au moins cinq fois, avec une cousine, une actrice, une ancienne hôtesse de l'air ou encore une infirmière. Le roi de Thaïlande est aussi passionné d'aviation, de voitures de sport et de toutous : il avait fait élever son caniche au rang de maréchal en chef des forces aériennes. Les funérailles officielles du chien avaient duré quatre jours.