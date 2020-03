Rama Yade rentrée des USA : "Il faut de l'argent là-bas, il n'y a pas de filet"

Après dix années dans le bain de la politique et l'échec cuisant de sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, Rama Yade avait fait le choix d'aller s'installer aux États-Unis. Malgré une expérience plaisante, la patronne de La France qui pose est revenue en France. L'occasion d'évoquer son séjour outre-Atlantique et sa nouvelle vie.

Dans les pages de Gala, Rama Yade raconte ainsi avoir pris sa décision en plein été, lors de vacances dans le Sud de la France, d'enfin vivre son "vieux rêve américain". Contrairement à un Français lambda qui voudrait lui aussi tenter de vivre l'american dream, elle avait tout de même plus de cartes en main et a pu organiser son départ avec sa fille Jeanne (7 ans en mai prochain) grâce à une courte mission à la Banque mondiale où elle a finalement prolongé sa collaboration "sur les questions de capital humain en Afrique". L'ancienne femme politique, aujourd'hui âgée de 43 ans, a aussi pu compter sur des amis sur place chez qui elle a été hébergée "quelque temps" tout en inscrivant en urgence sa fille dans une école de Washington "à une semaine de la rentrée".

Rama Yade a alors découvert divers univers : celui des expatriés autour du lycée français, celui des ambassades et ses événements culturels, celui des lobbies et des multinationales ou encore de la Maison Blanche. L'ancienne ambassadrice de la France à l'Unesco a aussi dû se faire aux Américains, elle qui dit n'avoir été approchée par les autres mamans au parc que lorsqu'elles ont compris qu'elle n'était pas afro-américaine, mais française... Si elle n'a pas aimé la qualité moyenne des aliments ou des vêtements, l'expérience a été globalement positive. Elle a ainsi salué "l'Amérique où on peut refaire sa vie, où tout est possible", tout en reconnaissant un problème majeur : "Toutefois, il faut avoir de l'argent là-bas, car il n'y a pas de filet de sécurité." Les Américains actuellement au chômage ou hospitalisés à cause du coronavirus peuvent en témoigner...

Rama Yade est depuis rentrée en France. L'ancienne secrétaire d'État aux Sports et aux Affaires étrangères et Droits de l'homme dit avoir regagné l'Hexagone car elle ne voulait pas séparer sa fille "trop longtemps du reste de la famille". Une manière pudique d'évoquer le père de Jeanne, Joseph Zimet, dont elle est séparée. Elle a également repris contact avec ses amis "si longtemps négligés". Rama Yade affirme vivre "au jour le jour" tout en ayant retrouvé "une certaine maîtrise du temps". Quant à son gagne-pain, elle le doit à Science-Pô, où elle enseigne. En revanche, elle n'est pas pressée de retourner en politique...

