Raphaël marié à Mélanie Thierry : le couple ouvert à l'infidélité ? Sa réponse

La loyauté, l'honnêteté sont au centre de ses préoccupations. Le 5 mars 2021, Raphaël dévoilera les douze pistes inédites de son nouvel album Haute-fidélité, quinze ans après le succès immense de Caravane. L'occasion parfaite d'évoquer la stabilité de son couple, Mélanie Thierry ayant assuré, dans les colonnes du magazine Psychologies il y a six ans, que de petites liberté étaient autorisés à la maison. "Je ne me pose pas la question, je suis fidèle, rectifie toutefois le chanteur du côté de Marie Claire. Je n'ai pas lu cette interview, je n'en ai jamais entendu parler. Demandez plutôt à ma femme si elle a des choses à dire sur le sujet !"

Mélanie a mille qualités

On en sait très peu sur la vie sentimentale de Raphaël, bien qu'il n'ai jamais caché sa relation avec Mélanie Thierry. Elle était clairement apparue dans deux de ses clips : Caravanes en 2005 et Et dans 150 ans la même année. Les amoureux se sont rencontrés en 2002, avant le succès, les chansons et les voyages en roulotte. Ils ont eu deux enfants, Roman, 12 ans aujourd'hui et Aliocha, 7 ans. "Si vous souhaitez que je parle d'elle, c'est facile, ça tient en quelques mots : Mélanie a mille qualités, elle est très solide, très ancrée, s'émerveille-t-il. Je ne vois à peu près que des qualités en elle. Un couple est une chose intéressante qui mérité que l'on se batte pour le préserver. Quand ça marche, ça rend heureux tous les soirs mais ce n'est pas toujours facile."

On a décidé de s'accorder plus de liberté

Nous étions pourtant en droit de nous poser des questions quant à la fidélité qu'entretiennent les tourtereaux. Interrogée à propos de son quotidien avec Raphaël, Mélanie Thierry tenait un discours qui laissait place à l'imagination. "Cela n'a pas toujours été calme mais on a su résister, précisait-elle. J'ai appris à être moins possessive. Depuis que l'on a décidé de s'accorder plus de liberté, on a découvert qu'on n'en prenait pas plus et que cela nous épargnait des tensions." La réalité semble être plutôt calme. Le chanteur n'a pas vraiment le goût à la fête et préfère rester à la maison, cuisiner avec ses enfants et profiter d'eux avant que ceux-ci ne prennent leur envol. Il a encore un peu de temps devant lui...

Retrouvez l'interview de Raphaël dans le magazine Marie Claire, n° 821 du 6 janvier 2021.