Rayane Bensetti blessé après un accident : images de sa chute "dans un gouffre"

Les aventures de Rayane Bensetti à la montagne, ça vaut assurément le détour ! Le comédien ne s'est pas ennuyé pendant ses vacances, ce qui lui a même causé quelques petits soucis. En effet, il a fini par se blesser. Comme l'expliquait ce mercredi Rayane Bensetti, il s'est amusé avec deux de ses amis à faire de la luge sur des pistes. Mais, c'est sans grandes règles de sécurité que le groupe a dévalé des pentes très épineuses. Et résultat : l'ex de Denitsa Ikonomova se retrouve avec le ménisque "pété", une entorse à la cheville et des hématomes sur tout la jambe.

C'est malgré tout avec le sourire qu'il a décidé de raconter en détails les circonstances de son accident, images à l'appui. En story Instagram, l'acteur a dévoile les vidéos de son accident, commentant par dessus en voix-off. "Tout a commencé avec mon pote qui avait sa manière bien à lui de faire de la luge. Au début, je maîtrisais plutôt mon sujet. Ils ont décidé de faire plus fort et d'aller plus haut. Et c'est là que les soucis ont commencé. Je me suis dis que je pouvais relever le niveau. Je me suis lancé, j'ai pris quelques bosses, j'ai senti beaucoup d'adrénaline, pris énormément de vitesse, mais... c'était un échec. Vous pouvez le voir à la position de mes jambes, je ne contrôle absolument rien. La vitesse a commencé à me prendre de court et... je suis tombé dans le gouffre", a-t-il expliqué.

Et en effet, on finit par apercevoir Rayane Bensetti allongé et visiblement dans l'incapacité de bouger dans le seul endroit où il n'y a pas de neige (voir notre diaporama). "Je suis avec ma luge, sur le béton !", lâche-t-il en se filmant en direct après sa chute de 4 mètres comme il l'estime. Et rapidement, Rayane Bensetti a senti que quelque chose n'allait pas. "Je me suis cassé la jambe c'est sûr", l'entend-t-on dire dans la vidéo. Après quoi, il fallait le sortir de son trou. Ce sont donc ses deux amis qui ont été obligés de le porter, non sans mal. Une sacrée mésaventure dont préfère aujourd'hui rire l'acteur.