Rayane Bensetti victime d'un gros accident de ski : il fait la liste de ses nombreuses blessures

Comme beaucoup de personnalités, c'est au ski que Rayane Bensetti a passé ses fêtes de fin d'année et plus précisément sur les pistes enneigées de la station de Val d'Isère dans les Alpes françaises. Le comédien de 28 ans a ensuite mis le cap sur Courchevel pour entamer 2022 comme il se doit avec ses amis. Sur Instagram, Rayane Bensetti ne manque évidemment pas de documenter son séjour. Au programme : du ski bien sûr mais aussi du snowboard et de la luge.

Pour cette dernière activité, l'ex de Denitsa Ikonomova et ses compagnons de voyage n'ont apparemment pas fait preuve d'une grande prudence. Bien au contraire, c'est même sans règles de sécurité que le groupe s'est amusé à dévaler plusieurs pistes glissables ou encore à faire des saltos dans la neige. Et ce qui devait arriva : Rayane Bensetti s'est blessé.

"Bon pour info je me suis cassé la jambe, je vous explique tout demain", a-t-il annoncé lundi 3 janvier 2022 en story Instagram. Au lendemain, le gagnant de Danse avec les stars en 2014 a partagé des images de lui aux urgences et en béquilles. Vraisemblablement victime d'une lourde chute, il n'est pas encore rentré dans les détails mais a listé l'étendu des dégâts : "Bon, verdict : je me suis pété le ménisque, petite entorse à la cheville, ecchymoses et hématomes partout dans la jambe." Et pour lui de se demander : "Comment je me suis fait ça ?" Rayane Bensetti est en réalité bien au fait des causes de ses blessures, et pour cause, il a la vidéo de sa chute ! Le comédien a même promis d'en faire un montage pour les internautes.

La mésaventure de Rayane Bensetti n'est pas sans rappeler celle qu'a vécu Sylvie Tellier avant lui. La directrice du comité Miss France qui passait également du bon temps au ski, a été victime d'un accident. Ce qui lui a valu de se retrouver avec une rupture du ligament interne et du croisé antérieur. Les docteurs lui ont préconisé 12 semaines de convalescence...