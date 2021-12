"C'est terrible... ça fait mal !" : Sylvie Tellier victime d'un accident de ski rocambolesque, elle ne peut plus bouger

Les fins d'années sont toujours chargées pour la directrice générale du comité Miss France. Depuis qu'elle a repris le flambeau de Geneviève de Fontenay, en 2007, Sylvie Tellier arpente le pays à la recherche des beautés les plus éclatantes... et elle vient justement d'accueillir sa nouvelle recrue, Diane Leyre, qui a été couronnée le 11 décembre dernier à Caen. C'est pourquoi, après tant d'effort, la maman d'Oscar, Margaux et Roméo a voulu s'offrir un peu de réconfort en partant skier du côté d'Avoriaz, en Haute-Savoir.

Je n'en peux déjà plus

Malheureusement, la station Les portes du soleil lui a surtout ouvert les portes de l'hôpital. Victime d'un grave accident sur la poudreuse, Sylvie Tellier a été prise en charge et a raconté ses malheurs sur son compte Instagram. Premier bilan : rupture du ligament interne et du croisé antérieur, en attente de l'IRM pour savoir comment vont ses ménisques et si une opération est nécessaire. "C'est la méga poisse, raconte-t-elle. Pour ceux qui me connaissent ça va être l'angoisse absolue. Parce que je ne sais pas tenir en place et là, une journée immobilisée sur mon canapé à pas bouger je n'en peux déjà plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Heureusement j'ai mes petits loulous qui me tiennent compagnie."