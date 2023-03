Réalisez une superbe économie sur ce jeu Piranha Plant Escape Super Mario d'Epoch

Promo immanquable de 24 % sur ce jeu Piranha Plant Escape Super Mario d'Epoch

C'est l'une des sorties films d'animation les plus attendues de l'année. A la fin du mois de mars, Super Mario Bros sera diffusé dans les salles obscures pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Il va en revanche falloir patienter quelques semaines, ce qui peut être compliqué pour votre petit fan. Pour le faire attendre bien sagement et le plonger dans cet univers qu'il adore, offrez-lui ce jeu Piranha Plant Escape Super Mario d'Epoch. Sa réduction sur Amazon est en plus folle. Son prix passe ainsi de 25,00 € à 18,99 €. Soit une promo de 24 % qui ne se refuse pas. Obtenir ce jeu pour moins de 19 €, c'est une affaire en or.

Ne réveillez pas la plante piranha

Un nouveau défi attend Mario et Luigi. Ils se baladent autour d'une géante plante Piranha mais ne doivent pas se faire attraper. Pour ce jeu, vous et votre enfant incarnerez chacun l'un de ces personnages culte. Lancez le dé tour à tour et avancez du nombre de cases indiqué par le dé. Vous tomberez alors sur un chiffre. Il vous donne le nombre de fois où vous appuyer sur le bouton rouge du plateau. Si la plante se réveille lorsque vous pressez le bouton, c'est perdu ! Lequel d'entre vous parviendra jusqu'à l'arrivée sans se faire prendre ? Pour encore plus de fun et de suspens, vous pouvez vous amuser jusqu'à 4 joueurs. Que le jeu commence !