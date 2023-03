Réalisez une très belle économie sur ce jeu de construction Lego Marvel

Achetez ce jeu de construction Lego Marvel Iron Man à 34,40 € sur Amazon

Votre enfant est tranquillement installé dans sa chambre, lorsque quelque chose surgit depuis sa fenêtre. C'est Iron Man, version figurine Lego, qui vient de faire son entrée. Tous les détails caractéristiques de son costume de métal sont bel et bien présents. Au-delà des couleurs rouge et or, de nombreux détails sont dessinés pour encore plus de réalisme. Le réacteur à arc est même mis en valeur par un bouton qu'il suffit d'actionner pour illuminer la brique. Articulé, votre enfant pourra se lancer dans de fascinantes aventures dans les airs et sur terre. La figurine peut même être exposée sur une étagère aux côtés de sa plaque amovible. Alors, pourquoi Tony Stark s'est-il invité chez votre petit ?