Rebecca Hampton (Plus belle la vie) : Sa fille "n'a peur de rien"

Depuis 2004, Rebecca Hampton incarne Céline Frémont dans Plus belle la vie. Afin d'éviter les allers-retours entre Paris et Marseille, où se déroule le tournage de la série de France 3, l'actrice de 46 ans a déménagé dans le Sud de la France. Et elle ne regrette en rien son choix comme elle l'a confié au Parisien, ce mardi 24 septembre 2019.

Après un petit temps d'adaptation, Rebecca Hampton a fini par se sentir chez elle à Marseille. Au départ, elle a pris "un petit pied-à-terre avec des ampoules au plafond" car elle ne savait pas si Plus belle la vie serait renouvelée. "Dans les journaux, on appelait le feuilleton Poubelle la vie. On était considérés comme des grosses merdes, car on jouait dans une sitcom dont le tournage était délocalisé ici", s'est-elle justifiée. Mais, voyant que la série se poursuivait, elle a fini par "acheter un appartement avec vingt ans de crédit", dans le quartier populaire La Plaine.

Rebecca Hampton vit avec sa fille Éléa (6 ans). Elle la décrit comme une Marseillaise" aux intonations dans la prononciation" et qui n'a "peur de rien". "J'adore aussi le cours Julien, même s'il y a des contradictions dans cet endroit comme dans d'autres. Tu bois un verre et il y a quelqu'un qui fait caca en face de toi dans la rue ! Cela m'est arrivé la semaine dernière, cela m'a quand même un peu choquée", a-t-elle ajouté.

Pas de quoi la faire fuir, d'autant qu'elle a de nombreux fans dans la ville : "On m'arrête dans la rue tous les jours. J'ai les cartes postales de France 3 sur moi pour les autographes. Les gens sont sympas et ils ont l'impression de te connaître."

L'intégralité de l'interview de Rebecca Hampton est à retrouver dans Le Parisien de ce mardi 24 septembre 2019.