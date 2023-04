Réduction maxi sur ce puzzle Pyjamasques

Achetez ce puzzle Pyjamasques de Ravensburger à 14,28 € sur Amazon

C'est l'heure pour votre enfant de s'amuser avec les Pyjamasques. Mais exit les figurines classiques, il va ici devoir leur redonner vie en terminant ces puzzles à leur effigie. Il va ainsi devoir faire preuve de dextérité et d'un vrai sens de la logique et de la réflexion pour venir à bout de ces quatre petits puzzles de 12, 16, 20 et 24 pièces. Les trois premiers représentent chaque personnage séparément avec leur super moto. Elle est bien sûr bleue pour Yoyo et équipée d'oreilles de chat, rouge pour Bibou et en forme d'ailes, et à tête de lézard verte pour Gluglu. Le dernier puzzle représente l'équipe réunie en pleine transformation. Attention, ils s'apprêtent à se lancer dans une nouvelle mission.