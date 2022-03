Renaud Lavillenie : Première vidéo adorable de son nouveau-né à la maison

Grande nouvelle pour la famille de Renaud Lavillenie, qui vient d'accueillir un petit nouveau en son sein ! Le perchiste est un homme comblé, papa pour la seconde fois avec sa femme Anaïs Poumarat, il nage actuellement, mettant en parenthèse sa fin de carrière. Car à 35 ans, le Clermontois a eu une carrière de rêve en étant notamment champion olympique en 2012 à Londres. Il fait désormais partie des plus grands athlètes français de l'histoire et encore aujourd'hui, il trouve l'énergie de continuer à performer au plus haut niveau.

Malgré son envie de continuer à pratiquer son sport, Renaud Lavillenie va devoir repasser par la case couches et biberons au cours des prochains mois. Après la naissance de sa fille Iris en 2017, il vient tout juste de devenir papa pour la seconde fois et le petit Gabin risque d'occuper beaucoup de places désormais à la maison. Anaïs est d'ailleurs sortie de l'hôpital et la petite famille a pu rentrer à la maison et il a été parfaitement accueilli, notamment par sa grande soeur !

Une grande soeur déjà très attentionnée

C'est Anaïs qui a partagé la vidéo sur son compte Instagram. La jolie brune de 33 ans a mis en ligne il y a quelques heures une courte vidéo en noir et blanc où on la voit avec le petit Gabin dans ses bras. Iris est juste à côté et on sent déjà qu'elle prend son rôle de grande soeur à coeur ! Elle n'hésite pas à prendre le poupon dans ses bras et à le couvrir de bisous, sous le regard attendri de ses parents. Une vidéo qui a beaucoup plu, notamment au frère de Renaud Lavillenie, Valentin, qui a laissé deux emojis montrant sa joie de voir ce beau moment de complicité entre Iris et Gabin.