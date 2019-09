Renaud victime de tremblements : Dave dévoile la raison...

Apparu souriant et un peu requinqué au cours de l'été, Renaud doit son salut à deux hommes qui l'aident au quotidien. Le chanteur de 69 ans, qui a multiplié les coups durs ces dernières années entre la perte de ses proches, une lourde chute ayant entraîné une hospitalisation et une éternelle addiction à l'alcool, se concentre désormais sur la musique. Certains ont toutefois remarqué qu'il était pris de mystérieux tremblements...

C'est le chanteur Dave, ami de Renaud qui produit son prochain disque, qui a levé le voile dans une interview accordée à Soir Mag. "Renaud va très bien, et de mieux en mieux. (...) Il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis six mois. Le seul problème, c'est son traitement qui le fait trembler comme s'il avait la maladie de Parkinson", a ainsi raconté le chanteur. Et d'ajouter à propos du nouveau disque de Renaud intitulé Les Mômes et les enfants d'abord, attendu dans les bacs à l'automne prochain : "J'ai entendu son album qui sortira à l'automne. Je peux vous dire qu'il va surprendre tout le monde, car il est magnifique."

Un retour dans les bacs très attendu par les fans de Renaud après l'énorme succès de son précédent opus éponyme sorti en 2016 et vendu à plus de 700 000 exemplaires. Ce come-back est rendu possible depuis qu'il a repris du poil de la bête grâce à ses deux assistants, Pierre, 37 ans, et Bloodi, 53 ans. "Grâce à eux, je ne suis jamais seul. (...) Ils ont plein de rôles. Chauffeurs, cuisiniers, gardes du corps, comptables... C'est la première fois que j'ai des assistants. Ils m'écoutent, me conseillent. Parfois même sur l'album. Ils me rassurent. Tout le temps", confessait-il en juillet au Parisien. Des assistants qui veillent aussi sur sa santé puisqu'il a des séances de rééducation tous les matins. "Je me suis cassé en janvier les deux radius, les deux cubitus, les deux poignets. J'ai porté des attelles pendant deux mois, je ne pouvais plus rien faire, plus manger, plus signer un autographe. Mais ça va mieux", disait-il.

Thomas Montet