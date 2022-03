Richard Anconina amoureux de Sandra ? Celle qu'il a fait passer pour sa femme raconte...

Richard Anconina est-il en couple ? Impossible de le savoir, l'acteur âgé de 69 ans entretenant volontiers son jardin secret quand il est question de sa vie privée. Mais il n'est évidemment pas insensible aux charmes féminins comme l'a relaté une certaine Sandra Benedetti.

C'est le magazine Ici Paris (dans son édition du 23 mars) qui se fait l'écho de révélations faites sur Twitter le 13 mars par cette femme qui se décrit comme une journaliste belgo-parisienne. Celle-ci avait réagi à une publication sur laquelle on pouvait voir un portrait de Richard Anconina, le jour de son anniversaire. Elle s'était alors lancée dans une anecdote au cours de laquelle on découvrait que le comédien, en tournée actuellement avec l'excellente pièce Coupable, l'avait faite passer pour son épouse !

"Anecdote du jour. Cabourg, festival du film d'amour, en je ne sais plus quelle année. L'ambiance est détendue, chaleureuse. Je loge au Grand Hôtel, là où dorment aussi acteurs et réalisateurs, dans une suite fabuleuse face aux vagues. La nuit, vers 3 h du matin, Véronique Sanson s'installe au piano du bar et chante jusqu'à l'aube. On est un petit groupe à l'écouter en papotant. Je discute avec Richard Anconina, qui me drague gentiment, avec une drôlerie irrésistible. Je lui dis que la vue de ma chambre est fantastique, comme la chambre d'ailleurs. Il me répond : "La mienne est mieux. Tu veux la voir ? Je te montrerai mes estampes japonaises !" (Blague vieille comme mes robes). J'éclate de rire et l'envoie promener. Bref, on se marre. Le coup des estampes japonaises, il me le fait tous les jours, trois fois par jour", écrivait-elle alors pour contextualiser leur rencontre.