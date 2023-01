Richard Anconina : La triste orginine de son nez particulier dévoilée

A 70 ans, âge qu'il célèbre ce 28 janvier 2023, Richard Anconina a encore bien des secrets. Tchao Pantin, La vérité si je mens !, Stars 80, Itinéraire d'un enfant gâté... sa carrière est superbe. Côté vie privée on ne sait quasi rien ou presque mais en fouillant dans les archives un mystère sur son physique a été élucidé.

Avec son regard de séducteur, sa voix douce, et son physique très séduisant pour un septuagénaire, Richard Anconina de quoi plaire et ce malgré un nez assez atypique. Loin de pouvoir prétendre à incarner Cyrano de Bergerac, l'acteur a un sacré nez et malheureusement, cette particularité physique a pour origine une triste histoire. En 2004, VSD s'était en effet intéressé à son pif comme on peut dire, lequel a été salement amoché comme on l'apprend.

"Rapidement, ses parents l'inscrivent au club de foot de son quartier, le FC 12. Il joue ailier gauche. Puis, à 13 ans, il s'essaie au hockey sur glace. Catastrophe ! Un match tourne au drame. Le sportif en herbe est envoyé dans le décor et s'écrase le nez contre une des vitres en Plexiglas qui bordent la patinoire. Il revient en sang, le nez cassé. Son père met définitivement fin à la carrière de son fils. Le nez de Richard garde encore des séquelles de cet accident", écrivent-ils. Tout est dit.

Ces séquelles n'ont eu aucune séquelle justement sur sa carrière et c'est tant mieux. Et avec les femmes ? Il n'y a pas de raison car même les réalisateurs en font de lui un séducteur. Côté coeur cependant on ne sait pas grand-chose, il est très secret mais en 2022, une certaine Sandra avait attiré l'attention puisque l'acteur l'avait fait passer pour sa femme. Une drôle d'histoire qui confirme qu'il es un sacré dragueur puisque la femme en question avait raconté ce qu'il s'était passé : "Je loge au Grand Hôtel, là où dorment aussi acteurs et réalisateurs, dans une suite fabuleuse face aux vagues. La nuit, vers 3 h du matin, Véronique Sanson s'installe au piano du bar et chante jusqu'à l'aube. On est un petit groupe à l'écouter en papotant. Je discute avec Richard Anconina, qui me drague gentiment, avec une drôlerie irrésistible. Je lui dis que la vue de ma chambre est fantastique, comme la chambre d'ailleurs. Il me répond : "La mienne est mieux. Tu veux la voir ? Je te montrerai mes estampes japonaises !" (Blague vieille comme mes robes). J'éclate de rire et l'envoie promener." Sacré Richard.