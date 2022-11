Richard Anconina parrain d'un grand prix littéraire, apparition pétillante en présence de policiers

Richard Anconina, vedette des films Stars 80 ou La vérité si je mens, mais également lauréat du César du Meilleur acteur dans un second rôle ainsi que celui du Meilleur jeune espoir masculin grâce à Tchao Pantin en 1983, est un acteur confirmé du cinéma français. Il a notamment côtoyé les plus grands, comme Jean-Paul Belmondo, qu'il a connu lors du tournage du film Itinéraire d'un enfant gâté (sorti en 1988 au cinéma). "C'est une belle rencontre ! Pour ma génération, c'était 'L'homme de Rio. Je jouais avec un héros de mon enfance et de mon adolescence", s'était-il souvenu l'année dernière sur le plateau de C à Vous.

Émission durant laquelle il avait été également amené à évoquer ses parents. "Vos parents, ils ont ressenti quoi en vous voyant aux côtés de Bebel au cinéma ?" s'était demandée Anne-Elisabeth Lemoine. Ce à quoi il avait répondu qu'ils étaient à la fois "heureux" et "flattés". L'acteur avait également été débordé par ses émotions. "Attention, je n'ai aucun frein, pour l'émotion ! Je n'ai pas de ceinture, je n'ai pas d'airbags, il n'y a rien. Allez-y doucement..", avait-il averti avec humour.

Acteur et... policier ?

Il faut dire que Richard Anconina n'est pas du genre à s'exprimer sur ses sentiments et sa vie privée , lui qui fait du cinéma sa priorité lorsqu'il prend la parole, le 7e art étant sa véritable passion. Mais il se pourrait qu'il soit également intéressé par la littérature, puisqu'il parrainait, le 8 novembre dernier à Paris, l'édition 2022 du Prix du Quai des Orfèvres à Paris, fondé en 1946 par Jacques Catineau et récompensant des romans policiers.

Ce qui pourrait également expliquer la participation de l'acteur à cet événement, lui qui a déjà incarné des rôles de policiers dans sa carrière que ce soit au cinéma dans Le Petit Criminel de Jacques Doillon ou plus récemment dans la pièce de théâtre Coupable de Gustave Möller et Emil Nygaard Albertsen. Sans oublier sa participation dans le film Police (1985) aux côtés de Gérard Depardieu et Sophie Marceau, dans lequel il incarnait cette fois-ci un avocat.

Il a donc a été aperçu en train d'échanger avec Christian Sainte, l'actuel directeur de la Police Judiciaire de Paris. À noter que c'est Jean François Pasques, auteur du livre Fils de personne (Fayard), qui a été récompensé cette année.