Richard Berry et sa femme, Mathilda May, Marie-Anne Chazel : tous réunis pour un ballet exceptionnel !

La troupe de Julien Lestel a fait carton plein ce mercredi 17 février à la Salle Pleyel ! Chorégraphe et metteur en scène formé à l'Opéra de Paris, celui-ci a travaillé avec les plus grands et a désormais monté sa compagnie de danse. Et pour la représentation de leur nouveau spectacle Mosaïque, ses danseurs ont pu compter sur la présence de nombreux VIP dans le public.

Richard Berry a notamment posé avec sa femme, Pascale Louange. Heureux et soudés comme jamais, le couple faisait une sortie remarquée mais plutôt rare après les accusations de ces derniers mois. Le couple avait toujours fait front ensemble, protégeant leur petite dernière, Mila, née en 2014. Ils ont pu croiser dans le public les deux actrices Mathilda May et Michèle Bernier, également impressionnées par le show.

Amies depuis longtemps, les comédiennes ont posé ensemble devant les photographes. Leur collègue Marie-Anne Chazel a elle aussi pris plusieurs photos, notamment avec le chorégraphe. Celui-ci a également été applaudi par des personnalités politiques, comme la Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel et son mari. Brice Hortefeux avait également pris place avec sa femme dans la salle, non loin de son ami Dominique Desseigne.

Chantal Thomass, toujours très reconnaissable avec son carré brun, la journaliste Caroline Roux et son mari Laurent Solly (PDG de Facebook France) ou encore Ariane Massenet et Alexandra Vandernoot faisaient enfin partie du public et ont apprécié le spectacle puisqu'ils ont tous posé avec la troupe à la fin du show.

Bien sûr, certains danseurs avaient également fait le déplacement : Agnès Letestu, étoile de l'Opéra de Paris a posé avec Alexandra Cardinale, ex-danseuse de l'Opéra. Celle-ci, longtemps handicapée par une blessure au genou, est désormais productrice et a monté le spectacle en collaboration avec Julien Lestel. Traitant de la diversité, cette nouvelle création " reflète cette diversité́ et exprime notre souhait d'un monde qui ne tende pas vers l'uniformisation des individus mais qui, bien au contraire, reconnaisse la richesse de sa multiplicité́".