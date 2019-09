Rihanna en deuil : de retour à Paris après la mort de son oncle

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont en contact direct avec leurs fans. Ceux de Rihanna se mobilisent pour la consoler. La superstar en deuil après la mort de son oncle.

Rihanna compte plus de 75 millions d'abonnés sur Instagram. 75 millions d'internautes à qui elle a appris la mort de son oncle, Rudy. La chanteuse et créatrice de mode de 30 ans a publié une photo du défunt et écrit "Repose en paix, tonton Rudy !" en légende.

Le papa de Rihanna et frère du défunt, Ronald Fenty, apparaît également sur l'image. Rihanna l'a attaqué en justice pour s'être fait passer pour son manager.