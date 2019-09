Rihanna : Sirène de velours pour son Diamond Ball de New York

"Je suis très heureuse, a confié Rihanna à People. La chose qui me réjouit le plus, ce soir, c'est de voir ce soutien, l'ampleur du soutien est vraiment dingue. Je pourrais être là et m'organiser un bal pour moi toute seule et être contente, mais ce qui me met sur un petit nuage, c'est de voir des gens qui croient en ma cause et qui pensent que ça vaut la peine de faire un don, quelque chose qui vaut la peine d'investir." La Clara Lionel Foundation vise à améliorer la qualité de vie des enfants partout dans le monde, notamment en intervenant dans les domaines de la santé et l'éducation.

L'emploi du temps de Rihanna est particulièrement chargé en ce moment, de son propre aveu. Celle qui vient juste de dévoiler sa nouvelle collection de lingerie Savage x Fenty lors d'un événement XXL à New York continue de travailler sur sa marque de mode de luxe avec le groupe français LVMH. Elle profite également du succès de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, sans pour autant oublier sa carrière musicale. "J'ai encore un album à finir, a-t-elle affirmé à Entertainment Tonight mardi soir, en marge de son défilé de lingerie. Peu importe ce que je fais, ce doit être avec confiance, que ce soit l'album, le parfum, la lingerie, le maquillage ou la mode. Vous allez devoir attendre."