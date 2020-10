Rihanna en pleine polémique : la star s'excuse et dit avoir été "irresponsable"

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir Rihanna réagir à la polémique : le 6 octobre 2020, la chanteuse, comédienne et styliste de 32 ans s'est saisie de son compte Instagram pour présenter ses excuses. Depuis le lancement de son dernier défilé de lingerie Savage x Fenty sur la plateforme Amazon Prime, le 3 octobre, la star et sa DJ Coucou Chloé étaient accusées de blasphème après avoir utilisé un hadith, un recueil des paroles de Mahomet, pour la bande son du show.

"J'aimerais remercier la communauté musulmane d'avoir signalé un énorme oubli qui était involontairement offensant dans notre défilé Savage x Fenty, Rihanna a-t-elle d'abord affirmé en story ce mardi. Je voudrais surtout vous présenter mes excuses pour cette erreur honnête mais négligente. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et soeurs musulmans, et je suis incroyablement démoralisée par tout ça ! Je ne joue avec aucune sorte de manque de respect envers Dieu ou aucune religion, et donc l'utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable ! À l'avenir, nous veillerons à ce que rien de tel ne se reproduise. Merci pour votre pardon et votre compréhension. Rih."