Rihanna enceinte et le ventre complètement à l'air : shopping en amoureux avec ASAP Rocky

Ses annonces de grossesse, Rihanna les soigne. Le 11 février dernier, la Barbadienne de 35 ans a profité de sa prestation lors de la mi-temps du Super Bowl pour officialiser l'arrivée prochaine de son deuxième enfant. Dans une tenue rouge pétant, la belle chanteuse caressait son ventre rond en interprétant ses plus grands titres sous les yeux attendris du futur papa ASAP Rocky. Alors maintenant qu'elle n'a plus à cacher ses formes au monde entier, Rihanna se fait plaisir.

Ce mercredi 15 mars, elle s'est octroyée une session shopping dans les rues de Los Angeles avec son rappeur d'amoureux. Les tourtereaux ont visité quelques magasins. Et Rihanna s'est fait voler la vedette par son baby bump qu'elle n'avait même pas pris la peine de cacher pour cette sortie. Habillée d'un jean large style baggy, de bottines montantes en cuir et d'un polo bleu clair rayé rouge et blanc et relevé au-dessus de son ventre, l'artiste a fait prendre l'air à ses formes de future maman. Des clichés qui ne sont pas sans rappeler ceux d'une autre balade du couple, à New York cette fois-ci, il y a un peu plus d'un an.

Une balade pour la première grossesse

En janvier 2022, Rihanna créait la surprise ! En couple avec ASAP Rocky, l'interprète de Lift Me Up révélait être enceinte de son premier enfant avec le rappeur en affichant un ventre bien rond et apparent sous une doudoune rose qui ne laissait que peu de place au doute. Souriants et complices, les amoureux semblaient fiers de livrer enfin leur bonheur au monde entier après l'avoir dissimulé pendant plusieurs mois.

Quatre mois plus tard, Rihanna a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon dont la bouille adorable a été dévoilée contrairement au prénom. Ce mystère reste encore entier à ce jour. Peut-être les parents attendront-ils l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur pour annoncer officiellement l'identité des deux bambins. En attendant, ils se préparent à ce nouveau chamboulement dans leur vie qui devrait très bientôt pointer le bout de son nez !