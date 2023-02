Rihanna en Une de Vogue avec son fils : sublimes photos, la star enceinte craque pour son bébé "parfait"

Depuis sa naissance, il était presque toujours resté loin des paparazzis et des photographes... mais son adorable bouille a finalement été dévoilée, à nouveau. Deux mois après avoir été présenté par ses parents sur les réseaux sociaux, le petit garçon de Rihanna et de son compagnon A$AP Rocky (7 mois) fait la Une du numéro de Vogue UK (numéro de mars), comme la chanteuse l'a révélé ce mercredi soir sur son compte Instagram. Bien au chaud dans les bras de son papa rappeur, ou allongé sur le dos en plein fou rire, le baby boy né en mai dernier est craquant.

De très rares photos (même si on avait vu le petit garçon dans les bras de son père au Superbowl dimanche) très attendues par les fans de la chanteuse, qui ont été ravis de leur diffusion et n'ont pas manqué de lui dire : "Le plus mignon", "La perfection", "Il est tellement chou, j'ai du mal à y croire", peut-on notamment lire dans les commentaires postés sous la photo. En revanche, on ne connait toujours pas le prénom de celui qui est né en mai dernier... mais sera déjà bientôt grand frère !