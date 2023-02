Rihanna enceinte : son fils lové dans les bras d'A$AP Rocky au Super Bowl, la famille au complet et très lookée !

Qui d'autre qu'elle pouvait annoncer sa grossesse de la sorte. En dévoilant son baby bump sur la scène du Super Bowl, lors d'un retour tant attendu et scruté par tous, Rihanna a marqué ses fans comme jamais. Enceinte de son deuxième enfant, la star de 34 ans est apparue rayonnante dans une superbe combinaison rouge Loewe, perchée sur une collaboration entre Margiela et Salomon Cross High, captant tous les regards. Depuis sa prestation époustouflante à Glendale, l'information de sa grossesse a été confirmée par ses représentants. Alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, RiRi était bien entendue accompagnée de son amoureux d'A$AP Rocky et de leur fils, né en mai dernier et dont le prénom n'a jamais été dévoilé.

C'est en quittant le State Farm Stadium en Arizona, que Rihanna a été vue avec son petit-ami, qui tenait dans ses bras leur fils de 9 mois. Le rappeur et interprète de Praise the lord affichait un sourire radieux. La chanteuse de Love on the brain a ainsi eu le bonheur après son inoubliable show de retrouver son homme, qui était aussi accompagné de Jay-Z, et son fils, qui fait son plus grand bonheur. Elle avait pour l'occasion quitté sa combinaison rouge et enfilé un look entièrement noir, bien emmitouflée dans une épaisse veste en cuir, qui matchait avec un pantalon en cuir extra oversize. L'artiste originaire de la Barbade avait coiffé ses tresses dans un chignon très chic.

Chic de mère en fils

Visiblement, Rihanna a passé elle aussi un moment inoubliable lors de cette performance au Super Bowl. Car c'est tout sourire que la chanteuse a été photographiée, alors qu'elle rejoignait sa voiture. Bandana et casquette sur la tête, A$AP Rocky, lui aussi affichant un large sourire, attendait sa belle, leur fils dans les bras, visiblement plus fier que jamais de celle qui partage sa vie. Quelques instants plus tôt, il échangeait quelques fous rires avec Jay-Z, 53 ans, qui quittait la fête avec sa fille Blue Ivy, 11 ans, probablement fan de Badgalriri. Quant au fils de Rihanna et A$AP Rocky, il était tout simplement adorable, vêtu dans une veste en jean et des chaussettes blanches aux pieds.