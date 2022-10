Rihanna envoûtante en robe en cuir, au bras d'ASAP Rocky : grand retour après l'arrivée de leur bébé !

Cela fait déjà sept ans que Rihanna s'est mise en retrait de la scène musicale. Après la sortie de son dernier album Anti en 2015, la chanteuse barbadienne de 34 ans s'était plutôt consacrée à lancer ses marques de cosmétiques et de lingerie, lesquelles ont fait d'elle une milliardaire. Et alors qu'on ne s'y attendait plus, la jeune maman qui a donné naissance à un fils le 13 mai dernier, fruit de ses amours avec son chéri ASAP Rocky, a récemment repris le chemin des studios d'enregistrement. Elle s'apprête même à sortir un nouveau single tout particulier !

En effet, Rihanna a donné de la voix pour la bande-originale du blockbuster de Marvel Black Panther 2, attendu dans les salles obscures le 9 novembre prochain. La superstar a confirmé elle-même la nouvelle mercredi 26 octobre sur Twitter en dévoilant un court teaser de son tube intitulé Lift Me Up avec pour image la lettre "R" de Rihanna de la même typographie du long-métrage. À la fin de l'extrait, la date de sortie de la chanson est annoncée : vendredi 28 octobre 2022.

Ce titre devrait par ailleurs avoir une symbolique toute particulière puisqu'il rendra hommage à Chadwick Boseman, l'acteur principal du premier Black Panther décédé en 2019 à l'âge de 43 ans. Lift Me Up a été écrite par Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and le réalisateur Ryan Coogler. Forcément, Rihanna qui renoue avec sa première passion en a ravi plus d'un. Les internautes se montrent déjà impatients à l'idée de l'entendre chanter à nouveau. "Rihanna est de retour !!", "Merci de revenir sauver la musique", "Je suis tellement prête !!", "La reine fait son retour !", "Noël est arrivé en avance cette année", "Le moment qu'on attendait tous!", peut-on lire sur la Toile.