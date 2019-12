Robert (L'amour est dans le pré) célibataire : avec Angélique, c'est fini !

L'aventure L'amour est dans le pré 2019 n'a pas été concluante pour Robert. L'éleveur de vaches de 53 ans aurait connu une nouvelle déception amoureuse, selon nos confrères de Public.

Le magazine dévoile que Robert est de nouveau un coeur à prendre. Son idylle avec Angélique aurait pris fin, la distance ayant eu raison de leur histoire d'amour. Un coup dur pour l'agriculteur, qui n'a pas connu une aventure facile.

Elle avait en effet mal débuté pour Robert. Pour commencer, il avait regretté de n'avoir reçu que deux courriers à la suite de la diffusion de son portrait. Comme si cela ne suffisait pas, seule l'une des deux prétendantes avait accepté de se rendre au speed dating, à Paris. Fort heureusement, l'alchimie avait agi entre l'agriculteur et Angélique (44 ans). Elle avait donc accepté de se rendre à la ferme afin de faire plus ample connaissance. Mais son extrême timidité a vite pris le dessus.

C'est donc hors caméra que leur couple est né. Les téléspectateurs n'ont malheureusement plus eu de nouvelles de Robert et Angélique depuis le 7 octobre dernier. A l'instar de Charles-Henri, le duo n'est plus apparu dans le programme, de quoi en inquiéter certains. D'autant plus que Télé Loisirs avait révélé que le couple a bel et bien passé le fameux week-end en amoureux, devant les caméras, mais la séquence a été coupée au montage sans que l'on sache pourquoi.

Nul doute que Robert en dira plus lors de son bilan, diffusé le 9 décembre, sur M6.