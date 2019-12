L'amour est dans le pré : Charles-Henri séparé de Stéphanie

On propose à la production de créer un livre Où est Charles-Henri ?, dans la même veine que Où est Charlie ?. Du jour au lendemain, l'éleveur de vaches à lait et céréalier âgé de 36 ans n'est plus apparu dans les épisodes de L'amour est dans le pré 2019, sur M6, de quoi inquiéter les téléspectateurs qui suivaient assidûment son aventure. Mais Public a une bonne nouvelle pour eux, dans son édition du 6 décembre 2019.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que Charles-Henri a invité Sandrine, qui n'est pas restée bien longtemps, et Stéphanie chez lui. Avec la seconde, l'agriculteur a débuté une histoire d'amour, devant les caméras de l'émission. Tout semblait aller pour le mieux entre la commerciale de 39 ans et l'agriculteur, aux dernières nouvelles.

Mais aujourd'hui, les deux participants de L'amour est dans le pré 2019 ne seraient plus ensemble selon les informations de Public. Le magazine n'explique pas pour quelle raison Charles-Henri et Stéphanie ont souhaité mettre un terme à leur relation. En revanche, il précise que, depuis, le Ch'ti a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme. Pour l'heure, l'identité de l'heureuse élue n'a pas été dévoilée.

Peut-être Charles-Henri en parlera-t-il lors de son bilan, tourné en septembre dernier et qui sera diffusé le 9 décembre 2019. Ce sera également l'occasion de prendre des nouvelles de la vie amoureuse de Maud et Laurent, Sandrine, Bernadette, Sophie, Robert et François le Vendéen.