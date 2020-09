Robin Thicke : Bientôt papa pour la 4e fois, sa chérie de 25 ans enceinte

Robin Thicke va prochainement se replonger dans les couches et les biberons. Le site américain Us Weekly a rapporté, mercredi 2 septembre 2020, qu'il allait devenir papa pour la quatrième fois. Sa fiancée, April Love Geary, attend leur troisième enfant. L'artiste est déjà papa d'un premier enfant né d'une précédente relation.

L'annonce de la grossesse d'April Love Geary, mannequin de profession signé par l'agence IMG, intervient peu après le message qu'elle a partagé sur son compte Instagram pour fêter ses six années de relation amoureuse avec Robin Thicke. Les tourtereaux sont déjà les parents de Mia (2 ans) et Lola (18 mois). Le chanteur, qui a récemment endossé le rôle de juge pour la version américaine de l'émission Masked Singer, est aussi le papa de Julian (10 ans), un petit garçon dont il partage avec la garde avec son ex-femme Paula Patton. Le couple a officiellement divorcé en mars 2015 après une séparation actée en février 2014. À Noël 2018, le chanteur avait demandé la main de sa nouvelle compagne.

Cette grossesse, pas encore confirmée par les représentants du couple, amuse beaucoup les fans de Robin Thicke puisqu'ils savent que sa chérie April avait des envies de grande famille. En mai dernier, sur les réseaux sociaux, elle partageait une photo de l'interprète du tube Blurred Lines et écrivait en légende : "Fais-moi tomber enceinte de nouveau." Le message est bien passé...

Robin Thicke et April Love Geary sont fous d'amour l'un pour l'autre et semblent ne pas avoir de décalage générationnel. "6 ans. Oh mon Dieu, six ans, deux bébés, une maison en feu (...) je t'aime tellement et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu es le meilleur père, partenaire, cuisinier, amant ! Je sais que je suis rarement romantique ou sérieuse, mais tu es véritablement mon autre moitié et tu m'aimes plus que quiconque avant. Pour toujours et à jamais", a-t-elle écrit sur Instagram.