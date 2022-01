Rocco Siffredi futur président d'Italie ? "J'ai fait plus de bien au pays que tous les politiciens"

Quelques jours après, l'acteur, réalisateur et producteur confirme, au regard de l'enthousiasme que sa pseudo-candidature a provoqué sur les réseaux sociaux : "Merci à vous et après le renoncement de notre très grand président, j'ai donc décidé d'aller de l'avant et de formaliser officiellement ma candidature au poste de Président de la République italienne. Ça fait trente ans que je me casse le dos pour vous amuser, j'ai fait plus de bien à ce pays qu'aucun autre politicien de l'histoire. Alors aidez-moi à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Nous lançons ensemble la campagne : 'Rocco Presidente !'."